Julia Wieniawa od lat prężnie rozwija swoją karierę, co i rusz odnosząc kolejne sukcesy. Jeszcze nigdy nie spotkało ją jednak coś podobnego... potrzebowała natychmiastowej opieki! Co się stało?

Julia Wieniawa na wózku inwalidzkim. Co się stało?

Obecnie o Julii Wieniawie znów mówi się bardzo głośno, a wszystko za sprawą tego, że po raz pierwszy została jurorką i to w "Mam Talent". Początkowo informacja o jej udziale budziła skrajne emocje, tym bardziej, że na rzecz takich zmian musieliśmy pożegnać się z dwójką dotychczasowych jurorów. Mówiono nawet, że to właśnie Julia Wieniawa miała przyciągnąć widzów do "Mam Talent". Ci wydają się w końcu do niej przekonywać i chętnie oglądają sobotnie odcinki.

Julia Wieniawa Artur Zawadzki/REPORTER

Oprócz tego 25-latka stara się skupiać również na śpiewaniu i aktorstwie. W miniony weekend fani mogli oglądać ją na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Artyści, a w tym właśnie Julia, wspólnie wystąpili w przedstawieniu "Człowiek z papieru. Antyopera na kredyt", które obfitowało w różnego rodzaju atrakcje.

Aktorka chętnie relacjonowała całe przedsięwzięcie na swoim Instagramie, aż po chwili pokazała niepokojący kadr... siebie na wózku inwalidzkim! Okazało się, że Julia skręciła kostkę między spektaklami, gdy akurat wracała do hotelu!

Było wszystko. Było latanie nad sceną, śpiewanie, choreografie... I bęc... Skręciłam kostkę, wracając z teatru do hotelu, na chodniku, w płaskich butach. Zabawne? Zabawne

Mimo kontuzji Wieniawa wzięła udział w kolejnych spektaklach, jednak po scenie wciąż musiała poruszać się na wózku inwalidzkim. Mamy nadzieję, że szybko uda się jej wrócić do pełnej sprawności.

