Julia Wieniawa na wakacjach. Nikodem Rozbicki pochwalił się gorącym nagraniem swojej dziewczyny

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki to jedna z najgorętszych par w Polskim show-biznesie. W mediach społecznościowych publikują mnóstwo relacji ze wspólnych wyjazdów i wygląda na to, że spędzają razem każdą wolną chwilę. Przez jakiś czas oboje starali się ukrywać tę relację, ale od kiedy zaczęli publikować wspólne zdjęcia widać, że są bardzo zakochani i z trudem przychodzą im rozstania, co widać po ilości wspólnych wyjazdów. Teraz Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki wybrali się w Tatry. Na Instastory pokazali, jak spędzają czas, a aktorka opublikowała naprawdę gorące zdjęcia... Julia Wieniawa odpoczywa z Nikodemem Rozbickim w górach Wspólne zdjęcia z romantycznych wyjazdów aktorskiej pary nie dziwią ich fanów, którzy szczerze kibicują ich relacji. Na zdjęciach zarówno Julia Wieniawa, jak i Nikodem Rozbicki są zawsze uśmiechnięci i widać, że to uczucie dodało im skrzydeł. Teraz artyści opublikowali na Instastory relacje z kolejnej romantycznej wyprawy w polskie góry. Po zdobywaniu kolejnych górskich szczytów para postanowiła zrelaksować się w jacuzzi z pięknym widokiem na Tatry. Na jednym ze zdjęć gwiazda serialu "Zawsze warto" pozuje w bikini, a uwagę zwraca jej idealna figura. Jak wiadomo Julia Wieniawa bardzo dba o swoją dietę, również ze względu na chorobę tarczycy i regularnie trenuje, co przynosi spektakularne efekty. Sami spójrzcie na relaks Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego! Aktorka znów pochwaliła się doskonałą figurą... Zobacz także: Julia Wieniawa zdecyduje się na odważną metamorfozę?! Pokazała, jak będzie wyglądać! Wygląda na to, że para spędza ze sobą każdą wolną chwilę. Julia Wieniawa pokazuje coraz intymniejsze...