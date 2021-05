Julia Wieniawa drastycznie rozjaśniła i skróciła włosy. Ale metamorfoza!

Julia Wieniawa ponownie zaskoczyła fanów. Tym razem nie chodzi jednak o nowy projekt, wystrój jej mieszkania, stylizację, Nikodema Rozbickiego , czy intymne wyznanie, a o odmienioną fryzurę! 22-letnia gwiazda opublikowała zdjęcie, na którym pierwsze co rzuca nam się w oczy, to dość spora metamorfoza, i musimy przyznać, że w takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Co więcej, stylowa aktorka postanowiła na jeden z największych fryzjerskich trendów. Jak wygląda? Niektórzy pomylili ją z Hailey Biebier! Julia Wieniawa w nowej fryzurze Julia Wieniawa ostatnio spędzała czas w słonecznej Barcelonie, jednak tym razem jej wyjazd nie miał nic wspólnego z wypoczynkiem, a z pracą. Póki co gwiazda zdradziła jedynie, że szykuje coś wielkiego, a całość owiana jest tajemnicą. Kolejny film, czy teledysk do nowej piosenki? Tego możemy się tylko domyślać, bo artystka pochwaliła się jedynie nagraniami z backstage'u. Teraz, na swoim Instagramie opublikowała zdjęcia z planu - już warszawskiego - i zaskoczyła fanów. Jak się okazuje, Julia Wieniawa postanowiła nieco zmienić swój wizerunek! Aktorka pokazała się w znacznie jaśniejszych włosach, a po odcieniu głębokiego brązu nie ma ani śladu! Na głowie Julii Wieniawy pojawiły się blond pasemka, które bardzo podkreślają jej urodę. Obstawiamy, też, że raczej nie są one zasługą hiszpańskiego słońca. Mówi się, że kobiety zaczynają zmiany w życiu od zmiany swoich włosów - czy Julia Wieniawa również wyznaje tę zasadę? O tym pewnie niebawem się przekonamy, póki co wiemy, że ta metamorfoza bardzo przypadła fanom gwiazdy do gustu. - Zmieniłaś się, jesteś bardziej kobieca - Hailey Bieber is that you? - Piękna! Pasuje jej taki kolor? Zobacz także: Julia Wieniawa rzuca aktorstwo?...