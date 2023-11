3 z 4

Julia Wieniawa ma nowego chłopaka?

Julia Wieniawa opublikowała na Instagramie zdjęcie z tajemniczym przystojniakiem. Oboje leżą na nim na podłodze. Niemal od razu pojawiły się domysły, kim jest ten mężczyzna. Okazuje się jednak, że nie ma mowy o żadnym romansie. Na zdjęciu widnieje bowiem Tomasz Nakielski, tancerz i uczestnik 9. edycji ukraińskiej wersji programu "You Can Dance". Julia Wieniawa pod jego okiem robi postępy w tańcu. Takie było też jej postanowienie noworoczne. Julia Wieniawa wyznała, że chce między innymi wrócić do swojej pasji, którą niewątpliwie jest taniec.

- Moje postanowienia noworoczne to nie bullshit ???????? powrót na salę - napisała pod fotografią Julia Wieniawa.

Cieszymy się, że znowu możemy zobaczyć ją w tańcu! A wy?