Julia Wieniawa znów zaskakuje! Aktorka wybrała się na narty w Alpy, skąd pochwaliła się bardzo odważnym zdjęciem. Gwiazda "Rodzinki.pl" rozebrała się na stoku! Zdjęcie nie uszło uwadze Aleksandrowi Baronowi, który choć jest z gwiazdą na wakacjach, skomentował je w sieci. Co napisał?

Reklama

Julia Wieniawa kusi na stoku

Od kilku tygodni mówi się, że Julka Wieniawa spotyka się z Aleksandrem Baronem! Gwiazdy dały się wielokrotnie przyłapać na randkach. Jednak do tej pory nie komentowały tych doniesień. Ich wspólnego wyjazdu we włoskie Alpy nie dało się już ukryć. Zresztą gwiazdy same pochwaliły się w mediach społecznościowych zdjęciami ze wspólnego wypoczynku, ucinając w ten sposób plotki o ich romansie.

Julia Wieniawa i Aleksander Milwiw-Baron przyłapani na śnieżnych szaleństwach w Alpach! Jak donosi osoba z ich bliskiego otoczenia bawią się doskonale - napisała Julia na Instagramie publikując pierwsze zdjęcie z Baronem.

W odpowiedzi na fotografię Julki, Baron na swoim Instagramie udostępnił bardzo podobne zdjęcie. Fani pary bardzo ucieszyli się, że tych dwoje trafiło na siebie. Choć w sieci nie zabrakło negatywnych komentarzy wytykających parze zbyt dużą różnicę wieku. Przypomnijmy, Julia Wieniawa spotyka się ze znanym gwiazdorem starszym o 15 lat.

Młoda aktorka, tak samo jak jej nowy chłopak, jest bardzo aktywna w sieci. Wydawać by się mogło, że najnowsze zdjęcie, jakie pokazała fanom, nie spodoba się Baronowi. Ale gitarzysta fotografię Julki w stroju kąpielowym na stoku opatrzył emotikoną ognia!

Gorąca jak lód - napisała Wieniawa pod zdjęciem.

Zgadzacie się?

Instagram

Julia i Aleksander w Alpach.

Reklama

Zobacz także: "On stracił dla Julki głowę" - mamy zdjęcia z randki Julii Wieniawy i Barona w Warszawie!