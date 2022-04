Julia Wieniawa komentuje zamieszanie wokół Antoniego Królikowskiego! 

W czwartek w Warszawie pożegnaliśmy Pawła Królikowskiego . Pogrzeb uwielbianego aktora zgromadził tłumy - w tym rodzinę, przyjaciół i wielbicieli jego talentu. Pawła Królikowskiego pożegnała również Julia Wieniawa, która w przeszłości spotykała się z jego najstarszym synem, Antkiem. Dzień przed pogrzebem Julia Wieniawa w rozmowie z portalem pudelek.pl przyznała, że kiedy dowiedziała się o śmierci niedoszłego teścia, skontaktowała się z byłym partnerem! Julia Wieniawa wspierała Antka Królikowskiego Julia Wieniawa podczas rozmowy z reportrem portalu pudelek.pl nie potrafiła ukryć wzruszenia wspominając Pawła Królikowksiego. Łamiącym głosem przyznała, że do samego końca wierzyła, że Paweł Królikowski wyzdrowieje. Jest mi przykro i myślę, że Paweł nie zasługiwał na taki wyrok, bo był wspaniałym człowiekiem, bardzo młodym i do końca czułam, że on wyjdzie z tej choroby - mówiła Julia Wieniawa. Okazuje się, że po śmierci Pawła Królikowskiego Julia Wieniawa skontaktowała się z byłym partnerem, żeby wesprzeć go w trudnych chwilach. Z Antkiem nie mam za bardzo kontaktu, napisałam mu wiadomość ze słowem wsparcia. Podziekował - myślę, że to wystarczy - zdradziła w rozmowie z pudelek.pl. Paweł Królikowski został pochowany w czwartek na cmentarzu na warszawskich Powązkach. Zobacz także: "Żegna Cię cała nasza królicza rodzina..." Rafał Królikowski w poruszających słowach do brata, Pawła Julia Wieniawa skomentowała śmierć Pawła Królikowskiego. Aktorka nie ukrywa, że do samego końca wierzyła, że tata Antka Królikowskiego wyzdrowieje. Po śmierci aktora Julia napisała wiadomość do Antka Królikowskiego.