Nie milkną echa po aferze z udziałem Antka Królikowskiego. Organizując skandaliczną akcję, związaną z pojawieniem się sobowtórów prezydentów Zełenskiego i Putina na gali MMA, aktor ściągnął na siebie krytykę nie tylko ze strony internautów, ale również innych gwiazd. Choć większość celebrytów unikało wypowiadania się na temat jego osobistych problemów z Joanną Opozdą, tym razem było inaczej. Na jego prowokację zareagowali m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Karolina Korwin-Piotrowska, Maffashion czy też Michał Piróg. Krótki komentarz pozostawił także Tomasz Oświeciński, który teraz tłumaczy, co miał na myśli. Niespodziewanie aktor stanął w obronie Antoniego Królikowskiego. Co oświadczył?

Pod postem Antka Królikowskiego z sobowtórami prezydentów Zełenskiego i Putina Tomasz Oświeciński napisał krótko: "quo vadis, Antek?". Najwyraźniej aktor był mocno zakłopotany akcją wokół gali MMA. W rozmowie z "Faktem" rozwinął swój komentarz. Przy okazji stanął w obronie Antoniego Królikowskiego, sugerując, że musiał zostać wykorzystany, ponieważ sam nie byłby w stanie zorganizować takiego wydarzenia. Stwierdził, że Antek Królikowski padł ofiarą... własnej naiwności.

Ja myślę, że Antek został w to uwikłany. Nie sądzę, że on sam wpadł na ten pomysł. Żeby zorganizować taką galę, żeby znaleźć takich sobowtórów, zorganizować taką konferencję to trzeba ponieść jakieś koszta i poświęcić czas. Ja nie wierzę, że Antek to zrobił. Ja myślę, że on w swoim czasie miał złych doradców. Nie wiem, kto kieruje jego wyborami, ale na pewno nie on. Myślę, że poznał jakichś ludzi, którzy po prostu chcą wykorzystać jego medialność. Ja znam Antka od wielu lat i wiem, jaki on jest. On bardzo łatwo ufa ludziom, nie bardzo umie odróżnić kto chce go wykorzystać, a kto jest jego przyjacielem - powiedział na łamach "Faktu" Tomasz Oświeciński.