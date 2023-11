Związek Barona i Julii Wieniawy wyszedł na jaw całkiem niedawno. Artyści nie zamierzali długo ukrywać swojej relacji i pokazali na swoich profilach na Instagramie zdjęcia, które sugerowały, że są razem na egzotycznych wakacjach. Potem dali się przyłapać na kilku randkach.

Julia Wieniawa i Baron najwyraźniej uznali, że zaprzeczanie czy robienie tajemnicy ze swojego związku nie ma sensu, bo chwilę później zaczęli pokazywać swoje wspólne zdjęcia na Instagramie - z urlopu w Alpach czy podczas konnej przejażdżki. Teraz jednak, po raz pierwszy, Baron zdradził, jak mu się układa z Julią Wieniawą. Jego słowa oraz komentarz młodej aktorki mówią wszystko!

Baron jest szczęśliwy z Julią Wieniawą

Baron pokazał nowe zdjęcie portretowe na swoim profilu na Instagramie. Samo zdjęcie nie mówi nam nic o jego relacji z Julią Wieniawą, w przeciwieństwie do podpisu. Muzyk napisał bowiem:

Czy powiedzenie „widzieć świat przez różowe okulary” mnie też dotyczy? Bo tak się czuję ????????????✨

Do tego Baron dodał hashtag "happy", nie mógł więc bardziej podkreślić swojego szczęścia.

Julia Wieniawa skomentowała wpis Barona krótko, lecz wymownie:

???????? - napisała.

Teraz wszystko jest już jasne! Para jest ze sobą bardzo szczęśliwa, więc nic dziwnego, że nie zamierza tego ukrywać.

Baron stracił dla Julii Wieniawy głowę

Już jakiś czas temu znajomy pary wyjawił nam, że Baron i Julia Wieniawa poznali się na imprezie u znajomego. Choć między nimi jest 15 lat różnicy, to jednak nie było to dla nich żaden problem. Co ciekawe, Julia i Baron mieli okazję kiedyś razem pracować - na planie teledysku do piosenki Afromental - "Zaufaj". Wtedy nie zaiskrzyło między artystami. Teraz jest całkiem inaczej!

On stracił dla Julki głowę. Bez przerwy o niej mówi i doradza jej w sprawach muzycznych - powiedział znajomy pary w magazynie z "Party".

Gratulujemy zakochanym!

Baron i Julia Wieniawa są ze sobą bardzo szczęśliwi!

Julia Wieniawa i Baron dzielą ze sobą pasje

