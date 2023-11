Ta para od kilku tygodni jest na językach wszystkich! Wydawało się, że Julia Wieniawa po rozstaniu z Antkiem Królikowskim, do którego doszło w grudniu, zajmie się wyłącznie pracą albo randkami z Nikodemem Rozbickim, z którym była widywana. Tak się jednak nie stało! Aktorka straciła serce dla jurora "The Voice of Poland" i znanego muzyka, Barona. Choć początkowo para ukrywała swój związek, teraz coraz częściej pokazuje wspólne zdjęcia. Tym razem pochwalili się fotkami i nagraniami z randki! Gdzie byli?

Julia Wieniawa i Baron na randce

Julia Wieniawa i Baron poznali się przez wspólnych znajomych. Gdy zrobiono im zdjęcie na pierwszej randce, Baron powiedział, że będzie pomagał Julce w jej muzycznym projekcie. I gdy wydawało się, że łączą ich wyłącznie sprawie zawodowe, oni pojechali razem... na wakacje! Oboje pokazali zdjęcia z tych samych miejsc na Boa Vista - jednej z Wysp Zielonego Przylądka. Po powrocie do Warszawy przestali już ukrywać swój związek.

On stracił dla Julki głowę. Bez przerwy o niej mówi i doradza jej w sprawach muzycznych - powiedział znajomy pary w magazynie z "Party".

Ostatnio Julka i Baron pochwalili się zdjęciami z randki, podczas której wybrali się na przejażdżkę konną!

To moja ulubiona forma odpoczynku od codzienności - napisała Julia Wieniawa na Instagramie.

Julia była bardzo radosna i wyglądała na zadowoloną z tej oryginalnej randki. Waszym zdaniem aktorka i muzyk pasują do siebie?

Julia Wieniawa i Baron na przejażdżce konnej

Świetnie się oboje bawili

