Piersi Julii Wieniawy znalazły się ostatnio na celowniku. Aktorka wzięła bowiem udział w kampanii promującej badanie USG piersi "Coś do nich mam" i na zdjęciu pozowała z żelem "do piersi sterczących".

(...) przedstawiamy Wam idealny żel do piersi. Wystarczy go użyć raz w roku. A jest to żel do USG. Naprawdę warto się badać. Tez miałam kiedyś kompleksy, ze mam za mały biust, ale pokochałam go, bo wiem, że to nie kształt piersi jest ważny, tylko ich zdrowie - napisała Julia Wieniawa na Instagramie.