Julia von Stein przekazała wieści o dziecku! Wiadomo, jak będzie się nazywać
Julia von Stein nie przestaje zaskakiwać swoich fanów, zdradzając coraz to nowsze wieści na temat swojego prywatnego życia. Nie opadły jeszcze emocje po informacji o pełnych wzruszeń zaręczynach, a teraz przekazała z narzeczonym takie wieści!
Julia von Stein nie ustaje w eksponowaniu swojego życia fanom. Internauci mogą ją oglądać nie tylko na Instagramie, lecz także na profesjonalnie przygotowywanych filmach na platformie YouTube. To właśnie tam razem z narzeczonym postanowili ogłosić nie tylko radosne wieści o zaręczynach. Teraz otwarcie opowiedzieli też o potomstwie!
Julia von Stein z narzeczonym przekazali wieści o dziecku
Julia von Stein odnalazła w życiu miłość u boku tajemniczego Marcina, co chętnie eksponowała w ostatnich miesiącach w swoich mediach społecznościowych. Pielęgnowane uczucie zaowocowało przepięknymi zaręczynami w trakcie świątecznej kolacji w rodzinnym gronie. Fani gwiazdy zostali poinformowani o wielkim szczęściu zakochanych w najnowszym filmie na platformie YouTube, który błyskawicznie zyskał na popularności. Świeżo upieczone narzeczeństwo mogło oczywiście liczyć na ogrom gratulacji ze strony Internatów, którzy zaskoczyli się nie tylko faktem o pierścionku na palcu Julii.
W ostatnim filmie Julia von Stein z narzeczonym zdecydowali się też ujawnić informację na temat wspólnego potomstwa. Na zadane wprost pytanie "Kiedy dziecko?", Marcin odparł:
To jeszcze chwilkę. Musimy się zorganizować troszkę i finansowo, i mentalnie. To jest jedna z takich najważniejszych decyzji, myślę, w życiu.
Swojego komentarza udzieliła również Julia.
Na pewno po ślubie
Co z nazwiskiem Julii von Stein po ślubie?
W rozmowie na temat przyszłego potomstwa, Julia von Stein zdecydowała się też ujawnić, jakie ma plany względem swojego nazwiska po ślubie z Marcinem. Zacytowała wcześniej zadane jej pytanie i postanowiła odpowiedzieć wprost.
Jakie nazwisko przejmują państwo po ślubie? (...) Wiadomo, że von Stein
Na komentarz świeżo upieczonego narzeczonego nie trzeba było długo czekać.
Dobrze, ja nie mam problemu ze zmianą nazwiska
