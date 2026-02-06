Julia von Stein to polska influencerka i osobowość medialna, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie „Królowe życia”. Celebrytka regularnie publikuje treści związane z luksusowym stylem życia, modą i urodą. W swoim najnowszym filmie na YouTube postanowiła podzielić się z widzami szczegółami dotyczącymi jej prywatnych życiowych planów. Okazuje się, że influencerka jest zakochana po uszy i już planuje przyszłość ze swoim ukochanym - Marcinem.

Julia von Stein planuje zaręczyny? Jej najnowszy film wiele wyjaśnia

Ledwie co Julia von Stein po raz pierwszy pokazała swojego chłopaka. Na ten moment wiadomo tylko, że ma na imię Marcin. Mimo to bardzo przypadł do gustu internautom, którzy bez skrupułów składali mu liczne komplementy.

Jak się okazało, Julia Vvn Stein ma wobec swojego wybranka poważne plany na przyszłość. Marcin zamierza oświadczyć się Julii, co wynika z jej najnowszego filmu na YouTube. Jednak nie jest to takie proste. Od realizacji tego planu dzieli ich jedynie zgoda rodziców Julii. Jak się już okazało, ojciec celebrytki ma wobec przyszłego męża córki bardzo wysokie wymagania.

Wymyśliłam, że zmontuje Wam ten odcinek na śmiesznie, film troszkę na opak, zobaczycie przypuszczalne reakcje naszej rodziny jak mogliby zareagować na nasze obawy, na nasz stres i na nasze przygotowania na ten najpiękniejszy dzień w naszym życiu do tej pory zapowiedziała film Julia von Stein.

W filmie Julia von Stein przygotowała liczne wstawki z przeszłości, ukazujące jej obawy, szczególnie przed ogłoszeniem tej wiadomości ojcu. Mimo zapowiedzi nagranie urywa się jeszcze przed pokazaniem jego reakcji. Internauci nie kryli rozczarowania. Na razie nie wiadomo, czy doszło do planowanych zaręczyn i w jaki sposób zareagowali rodzice Julii. Być może influencerka zdradzi to przy nagrywaniu kolejnego filmu na YouTube. Mimo to już pojawiło się mnóstwo gratulacji.

Ojciec Julii von Stein jest przeciwny związkowi z Marcinem?

W najnowszym filmie Julii widać, że wybranek celebrytki - Marcin bardzo stresuje się przed wizytą u jej rodziców. Na początku nagrania opowiada Julii, że jest przekonany, iż jej ojciec wcale go nie zaakceptuje. Choć nie jest to jego pierwsze spotkanie z ojcem ukochanej, zapowiedzenie planowanych zaręczyn wydaje się dla niego wyjątkowo stresującym doświadczeniem. W poprzednich odcinkach u Julii widać, że jej ojciec wyjątkowo surowo podchodzi do jej przyszłych partnerów życiowych. Pierwsze wrażenie, jakie zrobił na nim Marcin, również nie było najlepsze.

Jak potoczyło się ich spotkanie i czy rodzice Julii wyrażą zgodę na przypieczętowanie związku córki? Tego na razie nie możemy być pewni, jednak influencerka z pewnością przekaże oficjalne wiadomości w najbliższym czasie.

