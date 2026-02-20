Julia von Stein ogłosiła, że jej partner Marcin oświadczył się podczas świątecznej kolacji. W tej wyjątkowej chwili towarzyszyli im najbliżsi. To wydarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które właśnie trafiło na kanał Julii na YouTube, wywołując lawinę komentarzy i gratulacji.

Ogromny bukiet róż i imponujący pierścionek - Julia von Stein nie kryła emocji

Julia von Stein nie ukrywała nigdy, jak bardzo marzy o miłości i założeniu rodziny. Przez długi czas jej życie uczuciowe nie układało się po jej myśli, jednak szczęście w końcu się do niej uśmiechnęło. W dniu, który sama nazwała „najważniejszym dniem w swoim życiu”, partner Julii podarował jej ogromny bukiet czerwonych róż oraz pierścionek zaręczynowy z imponującym kamieniem. Celebrytka nie kryła łez wzruszenia i szczęścia, a zdjęcia z tego wydarzenia natychmiast pojawiły się na jej Instagramie.

Komentarze fanów pełne wzruszeń - gratulacje pod zdjęciami i nagraniem

Pod postem na Instagramie Julii pojawiło się mnóstwo gratulacji. Internauci pisali: „Zasługujesz na wszystko, co najlepsze! Gratulacje, kochana”, „Boziu, ale emocje, tak się cieszę”, „Gratulacje! Życzę wam szczęścia, bo na to zasługujesz”. Reakcje były pełne entuzjazmu i autentycznego wzruszenia. Również pod nagraniem na YouTube można znaleźć mnóstwo ciepłych słów i pozytywnych emocji od fanów, którzy od dawna kibicowali Julii w jej drodze do szczęścia.

Kim jest narzeczony Julii von Stein?

Choć zaręczyny miały miejsce już w zeszłym roku, Julia von Stein zdecydowała się na publikację informacji dopiero teraz. Przez kilka miesięcy celebrytka cieszyła się swoim szczęściem w gronie najbliższych, nie ujawniając mediom szczegółów. Co więcej, jej narzeczony Marcin pozostaje tajemnicą dla obserwatorów - na wszystkich udostępnionych zdjęciach i nagraniach jego twarz pozostaje zamazana. Para konsekwentnie chroni swoją prywatność, skupiając się na osobistych emocjach i przeżyciach.

