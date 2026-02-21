Julia von Stein pokazuje swoje życie w specjalnie przygotowywanych filmach na YouTubie oraz na Instagramie, wzbudzając tym samym ogrom zainteresowania wśród Internautów. Choć wiadomo było, że gwiazda wiedzie swoje życie z partnerem, to od miesięcy konsekwentnie ukrywała jego twarz. Teraz zaskoczyła wszystkich swoich fanów wymownym nagraniem i w końcu pokazała pełen wizerunek wybranka! Wszystko stało się jasne.

Julia von Stein pokazała twarz Marcina

Julia von Stein już od dłuższego czasu układa swoje życie uczuciowe na nowo. Relacja z tajemniczym Marcinem rozkwitała na oczach Internautów i zaowocowała zaręczynami. Partner Julii von Stein oświadczył się jej przy rodzinie w trakcie świątecznej kolacji.

Wydarzenie uwiecznione na filmie dostępnym na platformie YouTube od razu wywołało poruszenie wśród Internautów. Nie minął nawet dzień, a Julia w końcu postanowiła publicznie ujawnić wizerunek narzeczonego. Choć do tej pory niejednokrotnie pojawiał się w materiałach wideo celebrytki, to jego twarz za każdym razem była zamazywana. Teraz fani w końcu zobaczyli Marcina na najnowszych Instatories influencerki!

Julia von Stein we wzruszających podziękowaniach

Na najnowszym filmie na InstaStories Julia von Stein postanowiła nie tylko pokazać fanom wizerunek swojego narzeczonego, lecz także podziękować za ogrom gratulacji cały czas spływających do zakochanej pary po ujawnieniu zaręczyn.

Kochani, chcieliśmy wam osobiście, z całego serca podziękować za tysiące komentarzy z gratulacjami. (...) Ślicznie wam dziękujemy. Wiem, że wzruszyliście się na wczorajszym odcinku, więc poczuliście moje emocje, Marcina stres i wzruszenie mojego taty. Ślicznie wam dziękuję przekazała influencerka

Julia zdradziła też, że tuż po nagraniu podziękowań ma rozpocząć się jej spotkanie z narzeczonym oraz tatą, w celu odbycia ważnej rozmowy. Nie zabrakło też prośby do grona wiernych fanów.

Trzymajcie kciuki. A my trzymamy kciuki za waszą prawdziwą miłość, bo ona naprawdę istnieje zakończyła von Stein.

