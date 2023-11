Tego nikt się nie spodziewał! Mimo że ostatnio coraz więcej gwiazd decyduje się powiększyć swoje rodziny i w show-biznesie trwa prawdziwy baby boom, to jednak nikt nie sądził, że właśnie ta gwiazda zdecyduje się dziecko. Mowa o Julii Roberts, która w tym roku będzie obchodziła swoje 51. urodziny.

Julia nie jest oczywiście pierwszą gwiazdą, która myśli o późnym macierzyństwie. Nie tak dawno mamą została 50-letnia Kinga Korta. Jednak w przypadku Julii Roberts sporo mówiło się o kryzysie w jej małżeństwie z Daniem Moderem. Czyżby więc ciąża miała uratować ten związek?

Na to wygląda! Magazyn „OK!” faktycznie skłania się ku tej teorii i zwraca uwagę na niedawny kryzys w małżeństwie gwiazdy.

Julia w końcu uświadomiła sobie, że nie chce, aby jej małżeństwo się skończyło. Chciała pracować nad związkiem, a przede wszystkim mieć jeszcze jedno dziecko - mówi informator gazety. - To dziecko ożywiło jej przywiązanie do Daniela i przypomniało Julii, jak bardzo go kocha.