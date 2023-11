O ciąży "50-letniej" gwiazdy TVN jest najgłośniej. Oczywiście chodzi o jej wiek. Kinga Korta czuje się jednak (i wygląda) znakomicie! Celebrytka spodziewa się syna, który otrzyma imię Grayson

Nie będzie to polskie imię, Alexander to będzie drugie imię. Pierwsze imię będzie Grayson. To był pomysł mojego męża, nie było żadnych nieporozumień, decycja została podjęta bardzo szybko - przyznała Kinga Korta.