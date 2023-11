W maju 2017 roku na Facebooku męża Pietruchy, Ian'a Dowa, pojawiło się oświadczenie, w którym oskarżał żonę o kradzież, przywłaszczenie sobie ich wspólnego dzieła (chodzi o płytę "Parsley") i całkowite zerwanie kontaktu. W pewnym momencie chciał ją również pozwać:

Julia zablokowała wszelki kontakt ze mną i nie będzie wypowiadać się na temat moich rzeczy. Wszystkiego z wyjątkiem walizki, z którą wróciłem do Stanów. Wciąż jest w jej posiadaniu cała moja kreatywna praca, interes, którym wciąż zarządza i piosenki, które dziwnym trafem uważa za stworzone w całości jedynie przez siebie. Chciałbym ją pozwać do sądu, ale naprawdę, póki co, psychicznie nie jestem jeszcze w stanie tego zrobić.