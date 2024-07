Julia Pietrucha poznała Iana na planie thrillera.

To był thriller „Styria”. Sześć lat temu brałam udział w zdjęciach na Węgrzech. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Przynajmniej z mojej strony. Gdy go zobaczyłam, oblałam się rumieńcem. To mi zostało do dzisiaj. Choć teraz już bardziej nad tym panuję.

Jemu zajęło trochę czasu, zanim zrozumiał, że nie ma wyjścia - wyznała aktorka. To ona go poderwała. - Nie nachalnie, kobiety mają swoje sposoby. Musiałam przecież pomóc mu zrozumieć przeznaczenie - powiedziała w wywiadzie.