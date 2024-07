Angelina Jolie niechętnie bierze udział w komercyjnych kampaniach. Jednak dla Louis Vuitton postanowiła zrobić wyjątek. Aktorka podpisała kontrakt ze słynną marką opiewający na 10 milionów dolarów. Trzeba przyznać, że kwota iście bajońska, ale czy nie na taką sumę zasługuje unikająca jak ognia reklam Jolie?

Być może przekonała ją miłość do torebek z logiem LV, bowiem jest posiadaczką kilkunastu takich torebek, a może fakt, że wielki dom mody zaprasza do współpracy gwiazdy z najwyższej półki? Do tej pory markę reklamowała m.in. Jennifer Lopez i Madonna.

Oczywiście ogromny koncern uległ wymaganiom Angeliny. Aktorka zgodziła się jedynie na reklamę w prasie dla najbardziej ekskluzywnych modowych magazynów na świecie.

Według doniesień informatora portalu E! kampania z udziałem pięknej Jolie ma ruszyć już w nadchodzące lato. Autorem zdjęć ma być słynna Annie Leibowitz.

