Jolanta Kwaśniewska, pełniąca funkcję Pierwszej Damy w latach 1995–2005, w głośnej wypowiedzi dla Onetu odniosła się do postawy Agaty Kornhauser-Dudy. Kwaśniewska podkreśliła, jak ważna jest rola Pierwszej Damy w życiu publicznym. Zaznaczyła, że jej aktywność w okresie prezydentury męża skupiała się na wspieraniu działań społecznych i charytatywnych, a także nagłaśnianiu istotnych spraw dotyczących kobiet i dzieci.

W swojej ocenie Agaty Kornhauser-Dudy, Jolanta Kwaśniewska nie kryła rozczarowania. Wyraziła głębokie zdziwienie tym, że obecna Pierwsza Dama pozostaje milcząca wobec wielu palących kwestii społecznych. Jej zdaniem, nieaktywność Agaty Dudy jest niezrozumiała i nieakceptowalna, szczególnie w kontekście spraw dotyczących praw kobiet czy edukacji. Kwaśniewska zauważyła, że pozycja Pierwszej Damy daje wyjątkową możliwość wpływania na opinię publiczną oraz wspierania inicjatyw o znaczeniu ogólnospołecznym.

Najbardziej poruszające słowa padły, gdy Jolanta Kwaśniewska określiła postawę Agaty Kornhauser-Dudy jako „jakieś uwstecznienie”. Była Pierwsza Dama zaznaczyła, że taka bierność w pełnieniu tej funkcji stanowi regres w stosunku do wcześniejszych lat, kiedy to Pierwsze Damy aktywnie włączały się w debatę publiczną. Wypowiedź ta odbiła się szerokim echem w mediach i wywołała gorącą dyskusję. Zdaniem Kwaśniewskiej obecna pierwsza dama zaprzepaściła ostatnie lata.

W moim odczuciu absolutnie tak. To jest miejsce, w którym można zrobić bardzo wiele. Przecież nauczyciele zwracali się do pani Agaty Dudy z prośbą o wsparcie. Kobiety również

W moim odczuciu absolutnie tak. To jest miejsce, w którym można zrobić bardzo wiele. Przecież nauczyciele zwracali się do pani Agaty Dudy z prośbą o wsparcie. Kobiety również

Tak, bo to, co się w tej kwestii przez ostatnie lata dzieje, jest po prostu przerażające. Pamiętam nasz ostatni wieczór w Pałacu Prezydenckim. To był grudzień 2005 roku. Powiedzieliśmy sobie: zrobiliśmy maksa, nie umieliśmy więcej i nikt tego, za przeproszeniem, nie s******y

wyjaśniła.