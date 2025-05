Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji na prezydenta, wyraził zdecydowaną krytykę wobec Karola Nawrockiego, kandydata popieranego przez PiS. Mentzen odniósł się do kontrowersyjnych okoliczności związanych z nabyciem przez Nawrockiego mieszkania w Gdańsku. Polityk Konfederacji na platformie X napisał, że to, co zrobił Nawrocki, jest "całkowicie obrzydliwe", podkreślając, że przejął mieszkanie od starszej osoby, nie płacąc za nie. Dodatkowo skłamał u notariusza, co jeszcze bardziej pogłębiło kontrowersje wokół tej sprawy.

Reklama

Sławomir Mentzen ostro o Karolu Nawrockim

Sprawa nabrała rozgłosu po ujawnieniu przez portal Onet, że Karol Nawrocki, mimo wcześniejszych deklaracji, nie jest właścicielem tylko jednego mieszkania, jak twierdził w debacie prezydenckiej, ale posiada dwa lokale w Gdańsku. Jednym z nich jest mieszkanie, w którym Nawrocki mieszka z rodziną, ale drugie, kawalerka, zostało nabyte w kontrowersyjnych okolicznościach.

Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą napisał Mentzen w mediach społecznościowych.

Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną. Tymczasem cały PiS tego broni dodał

Sławomir Metnzen uderza w Prawo i Sprawiedliwość

Kontrowersje związane z mieszkaniem Nawrockiego mogą negatywnie wpłynąć na jego kampanię prezydencką. Mentzen wyraził przekonanie, że sprawa ta może stać się kluczowym elementem wyborów, a PiS postawił swoich wyborców w trudnej sytuacji. Kandydat Konfederacji stwierdził, że Nawrocki nie ma szans w drugiej turze wyborów prezydenckich, jeżeli zostanie tam dopuszczony. Według Mentzena, "Nawrocki w drugiej turze to teraz już właściwie gwarancja wygranej Trzaskowskiego".

Wiadomo, że PiS-owcy nie tylko na urlop jeżdżą dla Polski. Kradną też dla Polski, przecież nie dla siebie. Wszystko dla Polski. I krytykować ich też nie można, bo to nie jest w interesie Polski. W interesie Polski jest to, żeby nie rządzili ludzie nieuczciwi, ludzie bez zasad, zdolni do dowolnej niegodziwości napisał kandydat Konfederacji.

Afera mieszkaniowa Karola Nawrockiego

W odpowiedzi na rosnące kontrowersje, rzeczniczka sztabu Nawrockiego, Emilia Wierzbicki, opublikowała oświadczenie majątkowe Nawrockiego z 2021 roku. Z dokumentu wynika, że Nawrocki posiada dwa mieszkania oraz 50-procentowy udział w mieszkaniu matki. Chociaż oświadczenie to jest składane do Sądu Najwyższego, nie jest publicznie dostępne.

Reklama

Zobacz także: Tak żona Nawrockiego reaguje na aferę mieszkaniową. Wystarczyły tylko trzy słowa