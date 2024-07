Joanna Racewicz po raz pierwszy skomentowała swoje zwolnienie z "Panoramy". Okazuje się, że dziennikarka, która przez ostatnie 17 lat była związana z Telewizją Publiczną w ostatnim dniu swojej umowy usłyszała, że jest to jej ostatnie wejście na antenę. Joanna Racewicz w rozmowie z Twoim Stylem nie ukrywa żalu i przyznaje, że nie spodziewała się takiego obrotu spraw, zwłaszcza tuż przed szóstą rocznicą śmierci swojego męża w katastrofie smoleńskiej.

Jak mówi dziennikarka, szef ma prawo dobierać sobie współpracowników, ale ma też obowiązek traktować ich z szacunkiem.

Była już prowadząca Panoramę podzieliła losy swoich kolegów takich jak: Beata Tadla, Piotr Kraśko czy Hanna Lis. Joanna Racewicz nie ukrywa, że po rozmowie z nowymi władzami TVP czekała ją jeszcze jedna, o wiele ważniejsza rozmowa... z synem. Okazuje się, że dziennikarka mogła liczyć na wielkie wsparcie ze strony 8-letniego chłopca.

Kiedy wróciłam do domu po ostatnim dniu w Panoramie, przy kolacji powiedziałam szczerze i na tyle otwarcie, żeby Igor mógł zrozumieć: To był mój ostatni dyżur, teraz przez chwilę nie będę miała pracy i muszę się zastanowić, co dalej. Synek mnie przytulił, popatrzył swoimi cudnymi oczami i powiedział: "Wiesz co, mamusiu? Ty się nie martw, możesz prowadzić Jeden z dziesięciu. Jesteś taka mądra, znasz odpowiedzi na wszystkie pytania.