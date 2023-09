Joanna Opozda wydała długie oświadczenie po głośnej awanturze w jej rodzinnym domu w Busku-Zdroju. Do dramatu doszło pomiędzy jej ojcem Dariuszem Opozdą i jego obecną partnerką, a Antonim Królikowskim, mamą i siostrą Joanny Opozdy. Mama aktorki chciała dostać się do własnego mieszkania, by odzyskać swoje rzeczy. Podczas tej próby padły strzały z broni. Niedługo po tym w mediach wybuchła afera. Teraz głos postanowiła zabrać Joanna Opozda. Mam dość. Jestem na skraju wytrzymałości. (...) jestem rozwalona psychicznie i fizycznie. Nie mogę jeść, spać, ciągle wymiotuje. Dziś wylądowałam w szpitalu, z silnymi skurczami i bólami, Wszystko z nerwów. Dostałam ataku paniki, nie mogłam oddychać. (...) Martwię się o zdrowie mojego dziecka - napisała Joanna Opozda. Aktorka opublikowała obszerne oświadczenie, w którym opisała cały dramat rodzinny i oraz apel do ojca, by przestał. Joanna Opozda trafiła do szpitala. Apeluje do ojca: "Daj nam wszystkim żyć" W sobotę, 8 stycznia, w Busku-Zdroju doszło do awantury między rodzicami Joanny Opozdy. W dramatycznym wydarzeniu brał również udział Antoni Królikowski oraz siostra aktorki, a także obecna partnerka Dariusza Opozdy (ojca) oraz jego matka. Pudelek.pl poinformował o całym wydarzeniu, podczas którego padły strzały z broni. Niedługo później głos zabrał sam Antoni Królikowski, który razem z mamą i siostrą swojej żony pojawili się pod mieszkaniem w Busku-Zdroju, żeby odebrać rzeczy matki Joanny Opozdy. Z relacji aktora wynikło, że Dariusz Opozda nie chciał ich wpuścić do środka, a w pewnym momencie doszło do ostrej wymiany zdań i padły strzały z broni czarnoprochowej (co ustaliła policja). Dariusz Opozda również wydał swoje oświadczenie , w którym przeciwstawił się wersji...