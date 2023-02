Joanna Opozda zareagowała na zatrzymanie Antoniego K.? Opublikowała wymowne nagranie

W sieci pojawiły się dziś informacje, że Antoni Królikowski chciał się zobaczyć ze swoim synem. Niestety nie wszystko poszło po jego myśli i ostatecznie aktor pocałował klamkę. Co na to mama Vincenta - Joanna Opozda? Aktorka postanowiła odnieść do zaistniałej sytuacji. Co ma do powiedzenia? Gwiazda nie ukrywa, że jest zaskoczona zachowaniem Antoniego Królikowskiego. Antek Królikowski nie mógł zobaczyć się z synem Nie da się ukryć, że sytuacja pomiędzy Joanną Opozdą a Antonim Królikowskim jest napięta. W ostatnim czasie media żyją głównie rozwodem Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego . Aktorzy starają się jednak utrzymać kontakt, ze względy ma syn, Vincenta. Jak już wiemy, to Joanna Opozda na co dzień zajmuje się chłopcem, jednak Antoni Królikowski pragnie utrzymywać z nim dobre stosunki i z tego względu jest częstym gościem w mieszkaniu aktorki. Ostatnia sytuacja, o której poinformowały, media była dla niego zaskoczeniem - nie został bowiem wpuszczony do środka. W mediach pojawiły się zdjęcia, na których Antoni Królikowski czeka przed blokiem byłej partnerki. Tej jednak nie zastał w mieszkaniu - podobnie jak Vincenta. Zadzwonił więc do Joasi... Zobacz także: Joanna Opozda pokazała nowe zdjęcie z synem. Fani: "Vini ma ogrom szczęścia" Joanna Opozda odnosi się do zdjęć Antka Królikowskiego Co na to mama Vincenta? Okazuje się, że w tym czasie postanowiła wówczas wyjechać za miasto, aby móc świętować swój pierwszy Dzień Mamy. Aktorka oficjalnie odniosła się do zaistniałej sytuacji dla portalu Jastrząb Post: - Nie wiem, dlaczego Antek tego dnia przyjechał pod mój dom, doskonale wiedział, że nie ma mnie w Warszawie. Rozmawiałam z nim na ten temat dzień przed jego wizytą, więc sama jestem zaskoczona tymi zdjęciami...