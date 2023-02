Joanna Opozda w poruszającym wyznaniu: "Chciałabym zaadoptować dziecko"

Joanna Opozda w niedawnej sesji pytań i odpowiedzi została zapytana przez internautkę o to, kiedy planuje kolejne dziecko. Biorąc pod uwagę fakt, że gwiazda od czasu rozstania z Antkiem Królikowskim jest samodzielną mamą i dotąd nie dzieliła się informacjami wskazującymi na to, by ktoś nowy pojawił się w jej życiu, odpowiedź mogła fanów zaskoczyć. Joanna Opozda przekazała bowiem, że rozważa adopcję.

Joanna Opozda adoptuje dziecko? "Chciałabym kiedyś"

Dokładnie 23 lutego minie rok, od kiedy Joanna Opozda została mamą. Jej synek z małżeństwa z Antkiem Królikowskim zaraz będzie obchodził swój roczek. Czas od narodzin Vincenta dla aktorki nie był łatwy, m.in. za sprawą rozstania z ojcem dziecka oraz skandalem, który wokół niego wybuchł. Również bycie samodzielną mamą niekiedy dawało się gwieździe we znaki, o czym mówiła w licznych wypowiedziach. Także na łamach "Party" Joanna Opozda mówiła o depresji, z którą zmagała się po porodzie. Zawsze jednak podkreślała, że synek jest jej największą miłością i dawał jej radość i siłę nawet w tych najtrudniejszych momentach.

Okazuje się, że w przyszłości aktorka chciałaby mieć kolejne dziecko i... rozważa adopcję. Jak przekazała swoim fanom, szukała już informacji w tym temacie.

Chciałabym kiedyś adoptować dziecko. Dzisiaj nawet o tym czytałam. Pożyjemy, zobaczymy - przekazała aktorka.

Wygląda na to, że życie Joanny Opozdy po najtrudniejszym roku jej życia, co sama podkreśla, zaczęło się stabilizować, a radość z tego, co ma, zaczęła rysować optymistyczne plany. I tego wątku również nie zabrakło w tej sesji pytań i odpowiedzi. Jedna z internautek zapytała gwiazdę wprost: czy jest szczęśliwa. Aktorka na to odpowiedziała tak:

- Tak. Staram się cieszyć życiem i doceniać to, co mam. Skupiam się na pozytywach. To bardzo pomaga. Dla mnie najważniejsze jest zdrowie i szczęście moich bliskich. Reszta to dodatek - podsumowała Joanna Opozda.

Gratulujemy zatem pozytywnego podejścia do życia i życzymy spełnienia wszystkich planów i marzeń - także tych adopcyjnych. Przypomnijmy, że niedawno Joanna Opozda podzieliła się inną radosną wiadomością. Zdradziła, że zamierza wkroczyć do branży modowej.

