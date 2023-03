Joanna Opozda pokazała łazienkę w nowym mieszkaniu. "Przepiękna" komentują fani

Joanna Opozda w tym roku spędza pierwsze święta jako mama. Właśnie pokazała nowe urocze zdjęcie Vincenta w towarzystwie czworonożnego przyjaciela. Internauci roztapiają się nad widokiem małego Vincenta: Ojej najsłodszy widok jaki w życiu widziałam 😍😍😍🥰🥰🥰 Synek Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego rośnie jak na drożdżach! Joanna Opozda pokazała nowe zdjęcie Vincenta. Uroczy kadr Ostatnie tygodnie w życiu Joanny Opozdy nie były łatwe i to nie tylko ze względu na rozstanie oraz kontrowersje wokół Antoniego Królikowskiego . Syn Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego ciężką infekcję. Na szczęście pobyt w szpitalu był niedługi a Joanna Opozda wróciła z synkiem do domu . Podczas pobytu w placówce syn Joanny Opozdy zaczął gaworzyć. To duża rewolucja w życiu młodej mamy. A niedługo szykuje się kolejna, ponieważ Joanna Opozda urządza nowe mieszkanie i nie ukrywa: "Mam nadzieję, że tutaj w końcu zaznamy spokoju". Aktualnie aktorka i jej synek będą przeżywać swoje pierwsze wspólne święta wielkanocne. Joanna Opozda pokazała moment przygotowań: Pierwsze święta wielkanocne Vincenta 🐥 - napisała, życząc wszystkim wesołych świąt. Jednak to nie wszystko! Zobacz także: Joanna Opozda pokazała nowe nagranie z Vincentem. Tylko spójrzcie na jego piękne łóżeczko! Joanna Opozda pokazała urocze zdjęcie Vincenta ze swoim ukochanym pieskiem. Synek aktorki i uroczy czworonóg leżą koło siebie i aktualnie są podobnej wielkości. Internauci są zachwyceni tym widokiem: - ❤️😍😍😍 mały rośnie , jak na drożdżach . Wesołych świat życzę 😍❤️❤️ - Ojej😍ale cudna fotka Wesołych świąt 🐥 - Bliźniaki z jednej...