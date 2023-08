Joanna Opozda zdecydowała się wybrać na krótki urlop poza miastem. Zabrała ze sobą swojego ukochanego synka. Jednak ktoś postanowił zakłócić ich spokój i... włamał się na ich posesję: Dla twojej wiadomości to, co zrobiłeś jest NIELEGALNE - napisała Joanna Opozda Co się wydarzyło i kto tak mocno zdenerwował Joannę Opozdę? Aktorka musiała opublikować w sieci ostrzeżenie i to w swój pierwszy Dzień Matki. Joanna Opozda o włamaniu na posesję. Co się stało? Joanna Opozda zabrała synka na wakacje poza Warszawę. W sieci opublikowała kilka uroczych kadrów z pobytu, co przyciągnęło uwagę paparazzich. Aktorka nie od dziś z nimi walczy. Rok temu wspominała, że to właśnie ich obecność nie pozwoliła jej się do końca cieszyć ze ślubu, a po rozstaniu z Antonim Królikowskim, fotoreporterzy śledzą niemal każdy jej krok, co już staje się dla niej męczące. Jakiś czas temu Joanna Opozda przyznała, że ma już dość paparazzi i zdenerwowana napisała wpis, dodając: "Następnym razem chociaż pomachajcie". Niestety jak się okazuje wciąż musi walczyć z tym problemem, a nawet wypatrzyła fotografa, który przyjechał za nią na miejsce, gdzie aktualnie przebywa z synem: Chciałam tylko poinformować osobę, która wcześniej WŁAMAŁA mi się na prywatną posesję, która wynajęłam i robiła mi zdjęcia z ukrycia, że na całym terenie jest monitoring. Wszędzie są znaki "zakaz wjazdu' i "teren prywatny". Zobacz także: Joanna Opozda pokazała urocze zdjęcie z synkiem. Zabawna scenka rozczuliła inne mamy: "Skąd to znam?" Joanna Opozda napisała, co myśli o takim nieszanowaniu jej prywatności i podkreśliła, że ten czyn był nielegalny: Człowieku! Że chciało ci się taki kawał z Warszawy jechać i siedzieć w krzakach to się dziwię... Wiem, że teraz...