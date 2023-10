2 lipca br. Joanna Opozda świętuje 35. urodziny. Z aktywności w mediach społecznościowych wynika, że aktorka spędza ten dzień ze swoim synkiem. Dumna mama dostała nawet prezent od małego Viniego. Później zrobiło się jednak nieco poważniej. Celebrytka podzieliła się z internautami przemyśleniami na temat obecnego etapu życia, w którym się znajduje. Przyznała, że ma jeszcze coś do załatwienia.

W dniu urodzin Joanna Opozda pochwaliła się prezentem od syna. Aktorka świętująca 35. urodziny, podobnie jak w ubiegłym roku skupiła się przede wszystkim na dziecku. Gwiazda podzieliła się w mediach społecznościowych słodkim zdjęciem z małym Vincentem. Później na jej profilu pojawił się urodzinowy wpis.

Zobacz także: Tak Joanna Opozda spędza 35. urodziny. Zdradziła nam swoje plany. TYLKO U NAS!

Celebrytka na wstępie podziękowała internautom nie tylko za życzenia urodzinowe, ale także za wsparcie, które dostaje cały czas. Była partnerka Antoniego Królikowskiego zaznaczyła, że ma bardzo dobry kontakt z fanami, którzy wiele dla niej znaczą.

W dalszej części Joanna Opozda przyznała, że większość internautów życzyła jej spokoju. Aktorka przyznała wprost, że jeszcze nie jest na takim etapie, by cieszyć się stabilnością. Celebrytka zdradziła, że ma jeszcze kilka spraw do zamknięcia. Dopiero później będzie mogła rozpocząć nowy rozdział. Czyżby miała na myśli rozwód z Antonim Królikowskim?

Najwięcej z was życzy mi spokoju. No cóż... Przydałoby się — nie ukrywam. Mam nadzieję, że niedługo zakończę pewne sprawy i będę żyć w miarę normalnie. Póki co, różnie to bywa... Trzymajcie za mnie kciuki. Ściskam was mocno, hej! — dodała.