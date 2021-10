Joanna Opozda pochwaliła się nowym zdjęciem! Widać już brzuszek?

Joanna Opozda odkąd potwierdziła wcześniejsze przypuszczenia mediów o swojej ciąży, zdecydowanie ograniczyła pokazywanie się w mediach społecznościowych. Aktorka już dawno dała znać, że okres ciąży jest dla niej wyjątkowy i w tym czasie bardzo ceni sobie prywatność. Fani z dużym zaskoczeniem zauważają, że młoda mama trochę nagina tę zasadę i coraz chętniej dzieli się swoimi zdjęciami. Najnowsze jest pełne radości i kolorów, a czy widać na nim ciążowy brzuszek?

Joanna Opozda w ciąży. Pokazała nowe zdjęcie

Joanna Opozda i Antoni Królikowski nie mają za sobą najłatwiejszego czasu. Mimo że para wzięła ślub, a teraz spodziewa się dziecka, nie miała okazji celebrować tych wspaniałych chwil w spokoju. Na ślubie Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego oprócz zaproszonych gości i zaprzyjaźnionych gwiazd, nie zabrakło tłumu paparazzi, co jak pisała później aktorka, skutecznie zepsuło humory państwu młodym. Później zakochani musieli mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami internautów, którzy wypominali miłosną przeszłość Antka, na co Joanna Opozda również postanowiła zareagować. Jakby tego było mało, w mediach wkrótce potem pojawiła się informacja, że Joanna Opozda jest w ciąży. Aktorka niestety nawet tym, nie mogła podzielić się ze swoimi odbiorcami osobiście.

To właśnie w oświadczeniu potwierdzającym ciążę, Joanna Opozda zaznaczyła, że zależy jej na prywatności celebracji swojego stanu w spokoju. Aktorka w przeciwieństwie do wielu ciężarnych gwiazd nie dzieli się swoją codziennością ani zdjęciami ciążowego brzuszka. Pierwszy raz o wzruszeniach ciążowych opowiedziała niedawno, gdy pokazała pierwszy prezent, jaki kupiła swojemu dziecku. Wtedy gwiazda śmiała się, że już teraz chce jej się płakać ze wzruszenia i martwi się o to, co będzie się dalej działo z jej emocjami. To przeurocze nagranie nieco zachęciło aktorkę do pokazywania się na Instagramie. Joanna Opozda na nowym zdjęciu jest ubrana w kolorowy, sportowy zestaw i pięknie się uśmiecha.

asiaopozda/Instagram

Przyszła mama postawiła na luźną i wygodną stylizację. I co najważniejsze, Joanna Opozda wygląda na naprawdę szczęśliwą! Chociaż w okresie ciąży aktorka ograniczyła swoją aktywność w życiu medialnym, to ostatnio mogliśmy podziwiać ją na jednej z premier. Wyglądała pięknie.