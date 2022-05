Joanna Opozda pokazała płaski brzuch 3. miesiące po porodzie. Zachwyca figurą!  

Małgorzata Rozenek przyznała, że w ciąży przytyła 20 kg. Zdjęcia mamy po porodzie jednak nie ukazywały niedoskonałej figury, z jaką w tym okresie zmaga się wiele kobiet. Małgorzata Rozenek pokazała właśnie zdjęcie sylwetki nie ukrywając żadnych niedoskonałości. Przyznała, że fotki jakie zazwyczaj pojawiają się na jej Instagramie nieco przekłamują rzeczywistość, ponieważ stara się zawsze wybierać te najkorzystniejsze oraz doskonale wie jak pozować, aby zakryć swoje kompleksy. Przy okazji zdradziła również, ile udało jej się schudnąć przez ostatnie kilka tygodni. Zobacz także: Malgorzata Rozenek przytyła w ciąży 20 kilogramów. Radosław Majdan: "Dla mnie jest piękna! Martwiłbym się, gdyby teraz była szczupła" Małgorzata Rozenek o swojej figurze po ciąży Instagram kontra rzeczywistość - to zmora, z którą musi się mierzyć każdy z nas. Wiadomo, że zdjęcia, które publikujemy w sieci są przez nas często selekcjonowane i wybieramy takie, na których wyglądamy najlepiej. Do tego przyznała się również Małgorzata Rozenek w odpowiedzi na komplementy odnośnie jej figury po ciąży oraz drogi do osiągnięcia takiego efektu w zaledwie 3 tygodnie. Świeżo upieczona mama przyznała, że nie osiągnęła jeszcze idealnej figury po urodzeniu Henryka, a na dowód pokazała zdjęcia, które ukazują jej naturalną figurę: Dziewczyny, wiele z Was pisze do mnie co zrobiłam, że tak szybko wróciłam do formy🤔😁Każdej z Was odpisuje, że do formy to mi jeszcze bardzo daleko. Zdjęcia, które oglądacie na Insta to często jedno zdjęcie wybrane z bardzo wielu zrobionych. Po tylu latach po prostu wiem jak się ustawić żeby wyglądać lepiej, szczuplej, korzystniej, ale nie chcę, tworzyć jakiejś nieistniejącej rzeczywistości i dlatego pokazuje Wam jak teraz wyglądam 😁...