Joanna Opozda trafiła z Vincentem do szpitala: "U synka zdiagnozowano poważną infekcję"

Joanna Opozda i Antoni Królikowski podzielili się z fanami nowymi fotkami i nagraniami z ich synem, Vincentem! Aktorka zauważyła, że chłopczyk ma po niej usta! Cała mama - napisała pod nowym zdjęciem Vincenta w sieci! A co opublikował Antoni? Zobaczcie! Antek Królikowski odwiedził syna i Joannę Opozdę Ciężko powiedzieć, jak dziś wyglądają relacje pary, która rozstała się tuż po narodzinach syna. Jedno jest pewne - dla Joanny Opozdy ostatnie tygodnie po porodzie były wykańczające, o czym sama napisała niedawno w poruszającym poście. Zarówno jednak i Joanna, i Antoni nie chcą komentować rozpadu ich małżeństwa, zaś w kolejnych wpisach na Instagramie podkreślają, że najważniejszy jest dla nich syn. Dla jego dobra utrzymują kontakt, a Królikowski w wywiadach zapewnia, że widzi Vincenta codziennie . Aktor stara się to udowodnić internautom i fanom, którzy od rozstania z Joanną ciągle go krytykują - tym razem pokazał na Instastories nagranie z chłopcem, na którym go przytula! Zobacz także: Joanna Opozda i Antoni Królikowski. Smutny koniec wielkiej i burzliwej miłości? Aktorka również wrzuciła na InstaStories kolejny kadr z synkiem! Jest pewna, że Vincent jest do niej bardzo podobny: A tak z innej beczki, Vincent ma moje usta, też to widzicie? - pyta retorycznie gwiazda. Według ostatnich doniesień medialnych Joanna Opozda już złożyła pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie. To oznacza, że w sądzie mogłaby się starać o alimenty nie tylko na syna, ale również dla siebie.