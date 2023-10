Joanna Opozda i Antoni Królikowski w sobotę 7 sierpnia 2021 roku powiedzieli sobie sakramentalne Tak! Ślub pary był ogromnym wydarzeniem, a na uroczystości obok rodziny pojawiło się wiele gwiazd, a wśród nich Małgorzata Rozenek z Radosławem Majdanem, Marina czy Tomasz Oświeciński z żoną. Joanna Opozda zachwyciła dwoma sukniami ślubnymi, a mnóstwo emocji wzbudził pierwszy taniec pary. Był bardzo romantyczny, a wybór utworu to duże zaskoczenie...

Pierwszy i ostatni taniec na ślubie należał do Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Jakie utwory wybrali?

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub w kościele św. Wojciecha na Woli, a wesele odbyło się w ogrodzie pałacu w Zdunowie. Na uroczystości nie brakowało atrakcji, a na szczególną uwagę zasługuje pierwszy taniec Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Para zatańczyła do utworu z filmu "Król Lew", "Miłość rośnie wokół nas", a dzięki Harry'emu Jeffersonowi, makijażyście gwiazd, fani aktorów mogli zobaczyć to romantyczne wykonanie. To jednak nie wszystko! Joanna Opozda i Antoni Królikowski zdecydowali się również jako ostatni pojawić na parkiecie. Aktorka pokazała zdjęcie, na którym patrzą sobie głęboko w oczy i napisała:

Pierwsi i ostatni na parkiecie - napisała w opisie romantycznego zdjęcia z parkietu Joanna Opozda.

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, jak wyglądał pierwszy i ostatni taniec Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Było naprawdę romantycznie!

