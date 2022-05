Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozwodzą się! "Wpłynął pozew rozwodowy"

Joanna Opozda i Antoni Królikowski spotykają się zaledwie od kilku miesięcy, ale już stali się najgorętszą parą polskiego show-biznesu. Aktorka "Pierwszej miłości" od czasu do czasu publikuje zdjęcia z aktorem i zawsze pojawiają się razem na czerwonym dywanie. Teraz gwiazda zdecydowała się pochwalić w mediach społecznościowych bardzo intymnymi zdjęciami z Antonim Królikowskim. To pierwsze takie zdjęcia pary! Joanna Opozda wykorzystała namiętne zdjęcia z Antonim Królikowskim w zaskakującym celu! Joanna Opozda po tym, jak oficjalnie zaczęła spotykać się z Antonim Królikowskim była narażona na wiele krytycznych komentarzy. Teraz po kilku miesiącach ich związku fani aktorki są zachwyceni tą relacją i podkreślają, że para jest naprawdę zakochana, co widać na pierwszy rzut oka. Gwiazda "Pierwszej miłości" potwierdza uczucie do Antoniego Królikowskiego serią namiętnych zdjęć, na których pozuje w seksownej bieliźnie i samym swetrze. Fani aktorki są pod wrażeniem intymnych zdjęć, które opublikowała i piszą wprost, że widać między nimi uczucie: Ty jesteś królika najładniejsza kobieta 👌 Piekna z Was para Zdjęcie bomba, az kipi miłością 😍❤️ Tylko spójrzcie na te namiętne zdjęcia Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. To pierwsze takie fotografie opublikowane przez aktorkę! Zobacz także: Joanna Opozda i Antoni Królikowski razem na imprezie. Spójrzcie na te czułe gesty! Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez...