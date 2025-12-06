Marcin Rogacewicz pochwalił się na swoim Instagramie wspaniałymi informacjami. Ta wiadomość to kolejny dowód na to, jak dużą sympatią wśród widzów cieszy się aktor. On sam również nie zwalnia tempa i pracuje nad tym, by jego wielbiciele mogli go podziwiać w kolejnych, zawodowych projektach. Zobaczcie, jakie wieści przekazał Marcin Rogacewicz.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska potwierdzili swój związek

Przypomnijmy, że Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska oficjalnie potwierdzili swój związek podczas premierowego odcinka 17. edycji "Tańca z gwiazdami" - gorący pocałunek przed kamerami wyjaśnił wszystko. Choć ostatecznie para nie wygrała tanecznego show, to jednak ich związkowi nieustannie przygląda się i kibicuje mnóstwo fanów. Zakochani połączyli również siły w sferze zawodowej i już na początku przyszłego roku premierę będzie miał ich wspólny spektakl aktorsko-taneczny "Siedem".

Marcin Rogacewicz przekazał radosne wieści

Występ w najpopularniejszym gwiazdorskim show w Polsce oraz oficjalne potwierdzenie związku z Agnieszką Kaczorowską sprawiły, że wiele nowych osób postanowiło na bieżąco śledzić poczynania Marcina Rogacewicza. I właśnie aktor przekazał radosne wieści w tej sprawie - okazało się, że na jego instagramowy profil przybyło sporo nowych obserwatorów i dziś gwiazdor może pochwalić się już ponad 80 tys. wiernych fanów, którzy obserwują jego konto.

To jednak nie koniec radosnych wieści od Marcina Rogacewicza. Kilka dni później aktor przekazał swoim fanom, że właśnie rozpoczął prace nad kolejnym zawodowym projektem!

Zaczynam nową, wspaniałą przygodę. Idzie nowe - przekazał Marcin Rogacewicz

Na razie aktor nie zdradził, co to dokładnie za projekt, ale patrząc na jego relację na Instagramie można przypuszczać, że za jakiś czas usłyszymy jego głos w jakiejś nowej produkcji.

