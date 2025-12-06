Maciej Zakościelny i Sara Janicka poznali się podczas wspólnego udziału w popularnym programie rozrywkowym „Taniec z Gwiazdami”. Ich wspólne występy przyniosły im trzecie miejsce w rywalizacji, a także ogromną sympatię widzów. Wspólnie spędzony czas na sali treningowej i scenie zaowocował relacją, którą oboje opisują jako koleżeńską.

Relacja Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej

Przypomnijmy, że jeszcze przed swoim udziałem w "Tańcu z gwiazdami" Zakościelny ogłosił zakończenie związku z Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Po tanecznym show w mediach zaczęły pojawiać się spekulacje o jego możliwym związku z Sarą Janicką, która była taneczną partnerką aktora. Obydwoje jednak konsekwentnie dementują te plotki, jednocześnie przyznając, że po prostu się zaprzyjaźnili.

Gołym okiem widać, że Maciej Zakościelny i Sara Janicka naprawdę bardzo się polubili, a świadczy o tym chociażby wzruszający gest aktora dla tancerki podczas minionej edycji "Tańca z gwiazdami". Podczas jednego z odcinków, w którym Janicka występowała jako trenerka Maurycego Popiela, Zakościelny wręczył jej kwiaty oraz publicznie zaapelował o głosy dla tej pary. Tancerka nie ukrywała swojego wzruszenia.

Spotkanie Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej

I ta przyjaźń trwa nadal, bo w ostatnich dniach Maciej Zakościelny i Sara Janicka zostali przyłapani przez paparazzi podczas spotkania w jednej z kawiarni w centrum Warszawy. Spotkanie odbyło się w biały dzień, a rozmowa przy kawie przebiegała w przyjaznej atmosferze. Zobaczcie ich najnowsze zdjęcia! Lubicie ten duet?

