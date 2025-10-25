Joanna Kurska, była szefowa „Pytania na Śniadanie”, nie kryła swojej ekscytacji przed jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w polskim show-biznesie, czyli ślubem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Ceremonia odbyła się 25 października 2025 r, a para zdecydowała się opublikować w mediach społecznościowych pierwsze zdjęcie ze ślubu. Teraz gwiazdy w najlepsze bawią się na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a tymczasem Joanna Kurska opublikowała zdjęcie i nie ukrywa, że wszyscy są w "tanecznych nastrojach"!

Wesele Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbył się w wyjątkowym miejscu hotelu Drob w Urszulinie usytuowanym w otulinie Parku Narodowego. Młoda para postanowiła zarezerwować na ten dzień cały kompleks, zapewniając swoim gościom komfort i prywatność.

Ceremonia i przyjęcie weselne przyciągnęły wiele znanych osobistości. Nie zabrakło przedstawicieli świata mediów, sportu i polityki, a wśród nich pojawiła się m.in Joanna Kurska, która tuż przed weselem pozowała z Beatą Mazurek. Nie od dziś wiadomo, że Joanna Kurska od początku wspierała relację Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, a teraz bawi się na ich ślubie, pisząc na Instagramie:

My już gotowe na ślub, w tanecznych nastrojach napisała Joanna Kurska na Instagramie

Joanna Kurska od początku wspierała Katarzynę Cichopek

Nie wszyscy pamiętają, że relacja Joanny Kurskiej z Katarzyną Cichopek nie ogranicza się wyłącznie do wspólnej pracy w telewizji. Kilka dni przed ślubem była szefowa „Pytania na Śniadanie” informowała, że specjalnie dla pary przylatuje z Waszyngtonu.

Joanna Kurska nie tylko pojawiła się na ślubie, ale aktywnie dzieliła się swoją radością z fanami. Jej zdjęcia z przygotowań oraz wspólne ujęcia z Beatą Mazurek spotkały się z dużym zainteresowaniem internautów. Tylko spójrzcie na ten kadr!

