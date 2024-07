Joanna Krupa swoją popularność za Oceanem zdobywała stopniowo. Najpierw były sesje w magazynach dla mężczyzn i kampanie na rzecz PETA, a później udział w reality show "The Real Housewives Of Miami". To właśnie występ w programie był prawdziwą trampoliną do sukcesu, która dała modelce jeszcze większą rozpoznawalność, nie tylko wśród koneserów kobiecego piękna.

Krupa jednak co jakiś czas wraca do korzeni swojej kariery i pokazuje swoje piękne ciało w zmysłowych sesjach. Modelkę możemy ostatnio podziwiać w marcowym wydaniu amerykańskiego "Maxima". Mimo, iż gwiazda nie zdobi czołówki pisma, to i tak w środku okrzyknięta jest hasłem "Maxim All-Star".

Joanna na zdjęciach prezentuje się w odważnie wyciętych strojach kąpielowych. Czerwony z olbrzymim wycięciem do pępka nawiązuje swoją stylistyką do kultowego serialu "Słoneczny patrol". Natomiast czarny doskonale eksponuje krągłe pośladki modelki.

Jak oceniacie najnowsze zdjęcia Krupy?

