Joanna Krupa pokazała intymne nagranie z porodu z okazji 2. urodzin córki!

Życie Joanny Krupy zmieniło się o 180 stopni odkąd została mamą. Modelka postanowiła zrobić sobie chwilową przerwę w karierze, aby poświęcić się swojej ukochanej córeczce, Mała Asha-Leigh z łatwością podbiła serca nie tylko rodziców ale również internautów. Nagrania z jej udziałem, które publikuje mama to kwintesencja słodyczy! Tylko spójrzcie! Joanna Krupa z córką Ashą-Leigh Joanna Krupa i Douglas Nunes obchodzili swoje pierwsze Walentynki w powiększonym składzie! To zdecydowanie było dla nich najpiękniejsze święto zakochanych. Asha-Leigh roztopiłaby każde serce! Wystarczy spojrzeć na jej uśmiech i radość bijąca z nagrania, które udostępniła jej mama. Moja mała Walentynka❤️W takiej wygodnej pozycji można w kółko słuchać ulubionych piosenek! W naszym dzisiejszym repertuarze, na pierwszym miejscu „Pieski małe dwa", a u Was? Czekam na moment, kiedy moja kruszynka sama zacznie dawać podobne koncerty :) - napisała Joanna Krupa na Instagramie "Pieski małe dwa" zdecydowanie przypadły do gustu maleństwu. Jej radość udzieli się każdemu, kto trafi na to nagranie. Joanna Krupa w dniu zakochanych podziękowała również swojemu mężowi, Douglasowi Nunesowi, za bycie cudownym ojcem dla małej Ashy. Wideo jak opiekuje się córeczką również podbija sieć. - Miłość w czystej postaci 😍❤️ - To jak ona na niego patrzy... ❤️ - Pogawędki z tatusiem sobie urządziła 😍😍😍💋 - Cudowny widok ♥️♥️ - zachwycają się internauci Czy ta rodzina nie jest cudowna?