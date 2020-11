Joanna Krupa przyznała, że marzy o powiększeniu swojej rodziny! Od nieco ponad roku wraz ze swoim mężem Douglasem Nunesem spełniają się w roli rodziców uroczej Ashy. Modelka przyznała, że chciałaby niedługo zostać mamą po raz drugi! Przy okazji zdradziła czy chciałaby mieć drugą córeczkę czy może marzy o synku.

Jakie są jej rodzinne plany na najbliższy czas? Asha niedługo zostanie starszą siostrą?

Joanna Krupa bardzo długo odkładała na dalszy plan kwestię założenia rodziny. Wiele się zmieniło niedługo po tym, jak zakochała się w swoim obecnym mężu, Douglasie Nunesie. Na początku listopada para obchodziła pierwsze urodziny swojej córeczki Ashy. Kiedy dziewczynka przyszła na świat, jej znana mama całkowicie przewartościowała swoje życie. Postanowiła chwilowo zastopować swoją karierę, aby w pełni poświęcić się wychowywaniu córeczki.

Od czasu narodzin Ashy, Joanna regularnie dzieli się nowinkami i zdjęciami ze swojego rodzinnego zacisza. Internauci pokochali ją za normalne podejście do życia i to, że Asha ma radosne dzieciństwo a jej mama na siłę nie stara się na siłę zaprezentować katalogowego pokoju i najdroższych zabawek. Czy niedługo szczęśliwa rodzina Joanny Krupy powiększy się o kolejne dziecko? Modelka zdradziła, że wraz z mężem poważnie myślą o kolejnej ciąży!

No takie są plany. Strasznie bym chciała mieć drugie dziecko. Zawsze marzyłam, żeby mieć takie duo, dwójkę. Ale zobaczymy, wszystko jest nie tylko w moich rękach, co ma być to będzie, ale strasznie bym chciała - powiedziała Joanna Krupa w rozmowie z Pudelkiem