Joanna Krupa to kolejna gwiazda, która dołączyła do grona osób wspierających protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce. Modelka w bardzo mocnych słowach odniosła się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczcie jej poruszający wpis.

Joanna Krupa o zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce: "Nie wyobrażam sobie nie móc decydować o swoim ciele i zdrowiu"

Nie milkną echa wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł przed kilkoma dniami. Na jego mocy w Polsce nielegalna będzie aborcja z przesłanki embriopatologicznej, czyli wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W całym kraju trwają protesty, a wiele gwiazd postanowiło wesprzeć kobiety w tej walce. Wśród osób, które nie zgadzają się z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego są m.in. Anja Rubik, Joanna Koroniewska, Kinga Rusin, Małgorzata Rozenek, Maffashion, Maja Ostaszewska czy Julia Wieniawa. Teraz swój głos w tej sprawie postanowiła zabrać Joanna Krupa.

Modelka również nie ukrywa, że jest zszokowana zaistniałą sytuacją. Gwiazda dodała bardzo szczery wpis w swoich mediach społecznościowych.

Jestem w olbrzymim szoku, ze w kraju w którym się urodziłam, zamiast pomagać i wspierać ludzi, iść do przodu, rozwijać się to cofa się do czasów prehistorycznych... Widać, że rząd gardzi kobietami, mając w nosie ich zdanie i nie szanują ich praw. Ja jako matka, nie wyobrażam sobie nie moc decydować o swoim ciele i zdrowiu, tylko banda imbecylów, argumentująca swoje postanowienia z przykazaniami Kościoła decyduje o tym co mamy robić, a czego nie - czytamy we wpisie Joanny Krupy.

W dalszej części postu gwiazda mówi o cierpieniu kobiet i braku pomocy w wychowywaniu ciężko chorego dziecka.

Moje pytanie kto pomoże tym matkom, które po urodzeniu martwego dziecka lub bardzo chorego, zdeformowanego, będą cierpiały, przeżywały olbrzymi ból straty? Kto pomoże im wychować chore dzieci? NIKT !!! To matka zostanie z tym wszystkim sama, wtedy już wszyscy zapomną o niej, dostanie 500 zł renty i tyle. To jest okropne, egoistyczne myślenie. Gotuje się we mnie jak widzę co rząd dziś robi, co Wy macie w głowach!

Na koniec modelka podkreśla, że sama jest osobą wychowaną w wierze katolickiej, jednak wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to jej zdaniem brak poszanowania bliźniego.

Ja sama jestem osobą wychowaną w wierze katolickiej i jestem bardzo wierzącą osobą, sytuacja która wydarzyła się teraz w Polsce na pewno nie jest w myśl wiary o miłości i poszanowaniu bliźniego!

