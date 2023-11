Termin porodu pierwszego dziecka Joanny Krupy jest już coraz bliżej. Gwiazda jest obecnie w 35. tygodniu ciąży, a to oznacza, że za miesiąc przywita na świecie swoją córeczkę. Okazuje się, że im więcej bliżej rozwiązania, tym więcej obaw przed przyszłą mamą. W rozmowie z serwisem pudelek.pl Joanna Krupa zdradziła, że boi się porodu. Ale to nie wszystko! Pod koniec ciąży gwiazda stwierdziła, że córka odbiera jej urodę... Co miała na myśli? Możecie być zaskoczeni, tym co przeczytacie....

Joanna Krupa boi się porodu?

Gwiazda przyznała, że sam poród budzi w niej obawy i strach, ale dodała też, że jest już gotowa na narodziny dziecka. Prowadząca "Top Model" na bieżąco relacjonuje swoją ciążę na Instagramie i często publikuje Instastories, na których jest bez makijażu i w piżamie, ale nadal wygląda bardzo dobrze. Okazuje się, że sama Joanna Krupa tak nie uważa i wierzy w przesąd, według którego podczas ciąży dziewczynka odbiera matce urodę. Zobaczcie, jak to wyjaśniła gwiazda:

Boję się tego labour (poród - przy. red), ale już jetem gotowa. To jest prawda, że dziewczynka odbiera matce piękność, moja ukochana i wyczekiwana córeczka zabiera mi urodę, bo mój organizm zaczął zatrzymywać wodę, pojawiły się jakieś pryszczyki, jestem bardzo opuchnięta, ale na szczęście wytrzymałam do samego końca - powiedziała Joanna Krupa dla serwisu pudelek.pl

Joanna Krupa o porodzie i urlopie macierzyńskim

Joanna Krupa jakiś czas temu w rozmowie z "Vivą!" zdradziła, że planuje poród naturalny, ale nie wszystko da się przewidzieć i nie wie, jak ostatecznie będą wyglądały narodziny jej córeczki. Gwiazda przyznała też, że nie ma zaplanowanego urlopu macierzyńskiego:

Trudno mi powiedzieć, dlatego że termin porodu wypada na początku listopada (...). Później mam finał „Top Model” i być może od razu, po trzech tygodniach, będę musiała polecieć do pracy. Nie zrobiłam planów: „Dobra, teraz biorę trzy albo sześć miesięcy urlopu od pracy”. Tak naprawdę wcale nie chciałabym zmieniać trybu mojego życia. Myślę, że dziecko może ze mną wszędzie jeździć, ale też trudno opowiadać o konkretach, bo przecież jeszcze nie ma tego dziecka na świecie. - zdradziła Joanna Krupa w rozmowie z "Vivą!".

Sądzicie, że gwiazda pochwali się zdjęciem z porodówki?