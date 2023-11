Joanna Krupa jest już w zaawansowanej ciąży. Modelka pochwaliła się, że to już 27. tydzień i pokazała, jak spędza niedzielę. Okazuje się, że gwiazda nie tylko robi coś dla siebie, ale również dla swojego nienarodzonego dziecka. Joanna Krupa zdecydowała się na puszczanie muzyki dziecku za pomocą słuchawek przyczepionych do jej brzucha. Ten dosyć niecodzienny widok zaskoczył Internautów. Zdania na temat wpływu muzyki na dziecko w brzuchu są podzielone! Zobaczcie...

Prowadząca "Top Model" odkąd pochwaliła się na Instagramie zdjęciem testu ciążowego, stale relacjonuje swoją ciążę w mediach społecznościowych. Publikowała już zdjęcia USG dziecka, mówiła o tym, jak czuje się w ciąży, a teraz pokazała, jak w ostatnim czasie spędza niedzielę. Na Instagramie umieściła filmik nagrany przez jej męża, Douglasa Nunesa, na którym zobaczymy gwiazdę, leżącą w łóżku w bieliźnie z telefonem w dłoni. Jednak największe zainteresowanie wzbudzają słuchawki na brzuchu ciężarnej modelki. Gwiazda puszcza dziecku muzykę, aby już na etapie ciąży wspierać jego rozwój. Pod zdjęciem napisała:

Fani modelki są zachwyceni jej kolejną ciążową relacją i piszą, że wygląda pięknie. Nie mają też wątpliwości, że będzie świetną mamą:

Pojawiło się też kilka krytycznych głosów od Internautów, którzy oskarżają gwiazdę o ekshibicjonizm w mediach społecznościowych:

Ciągle się zastanawiam czemu ma służyć taki ekshibicjonizm,czy już nie funkcjonuje takie coś co się nazywa intymność . Inni pytają, czy to bezpieczne korzystać z tylu urządzeń w pobliżu brzucha: Nie zaszkodzi to dziecku,????↔????, tyle promieniowania ????⚡????