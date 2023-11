Joanna Krupa szykuje się do narodzin pierwszego dziecka! Modelka i jurorka "Top Model" dokładnie 26 maja, czyli w Dzień Matki, w programie "Dzień Dobry TVN" ogłosiła, że wkrótce zostanie mamą. Kilka miesięcy później Joanna Krupa zdradziła, że urodzi córeczkę! Dziewczynka ma przyjść na świat już w listopadzie. Czy przyszli rodzice zdecydowali, jakie imię otrzyma ich pociecha? Joanna Krupa zdradziła, jakie imię wybrała dla dziewczynki!

Joanna Krupa w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" opowiadała o tym, jak się czuje w zaawansowanej ciąży. Modelka nie ukrywa, że ostatnio nie czuła się najlepiej. Zrezygnowała już z treningów?

Przyszła mama zdradziła przy okazji, że wybrała już imię dla swojej córeczki! Niestety, wybór modelki nie do końca przypadł do gustu jej mężowi.

Ja bym już wybrała, ale mąż do końca nie jest jeszcze przekonany. Mi się strasznie podoba Sophia Grace, bo mi przypomina takie kobiety jak Sophia Loren, ale on mówi, że do końca mu się nie podoba - zdradziła Joanna Krupa. - Ja tutaj 9 miesięcy się męczę nie on, to chyba da mi wybrać!