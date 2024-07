Joanna Krupa jakiś czas temu podpisała papiery rozwodowe, a więc oficjalnie jest znów wolna. Rozstanie z mężem pociągnęło za sobą inne zmiany w jej życiu - gwiazda przestała współpracować z Agencją Avant Management i długoletnią menadżerką, Małgorzatą Leitner. W rozmowie z nami gwiazda "Misji Pies" zdradza, że ostatnie wydarzenia wpłynęły na jej zachowanie i plany. Co ciekawe, powiedziała również, że ona i Romain nadal się kochają... Co to oznacza? Zobaczcie nasz materiał z Joanną Krupą w roli głównej!

Joanna i Romain byli małżeństwem przez 4 lata.