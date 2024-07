Joanna Krupa należy do gwiazd, które dzięki swojej popularności chętnie włączają się w akcje na rzecz biednych i pokrzywdzonych zwierząt. Modelka od kilku lat silnie związana jest z organizacją PETA. To właśnie dla tej fundacji, co jakiś czas rozbiera się w słusznej sprawie i bierze udział w dość kontrowersyjnych kampaniach społecznych.

Właśnie ukazało się nowe zdjęcie Krupy, które ma zniechęcać ludzi do noszenia naturalnych futer. Jak zwykle półnaga Joanna wygląda rewelacyjne. Jednak gwiazda ma jeden mankament. Spod jej zmysłowej koronkowej bielizny wystają kłęby włosów. Do fotografii dołączone jest hasło mówiące, że futro nie jest atrakcyjne.

PETA uwielbia prowokować. Po raz kolejny organizacja szokuje swoim plakatem, a jej najnowsza kampanii ma szansę odnieść naprawdę duży sukces, gdyż Joanna Krupa dzięki udziałowi w reality show "Real Housewives of Miami" staje się w Ameryce coraz większą gwiazdą. A wy co sądzicie o zdjęciu modelki w naturalnym wydaniu?