Joanna Krupa aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, chętnie publikując tam zarówno kadry ze swojej codzienności, jak i zabierając głos w ważnych tematach. Teraz w końcu zdecydowała się na szczere wyznanie i opowiedzenie o jej relacji z Dominikiem Tarczyńskim. Co łączy tę parę?

Joanna Krupa zdradziła wszystko o relacji z Dominikiem Tarczyńskim

Nagranie Joanny Krupy z Dominikiem Tarczyńskim z jednej z warszawskich restauracji błyskawicznie obiegło cały internet we wrześniu 2025 roku. Później zdjęcia paparazzi przedstawiające wspólnie spędzone w objęciach chwile tej dwójki tylko podsyciły medialne spekulacje o relacji modelki i polityka. Po kilku miesiącach gwiazda zdecydowała się na udostępnienie nagrania, w którym wprost odniosła się zarówno do relacji, jaka łączy ją z Tarczyńskim, a także do pamiętnych zdjęć ze wspólnej imprezy.

Nigdy nie miałam żadnych relacji romantycznych z Dominikiem Tarczyńskim. Wtedy, co paparazzi nas złapało na imprezie, byłam w grupie ludzi, tańczyliśmy, śmieliśmy się, piliśmy. Wiesz, jak grupa troszkę za dużo napije się, to jest miła do każdego zaczęła Krupa.

Modelka wyjaśniła, skąd według niej w okolicy pojawili się paparazzi i dlaczego udało im się uwiecznić ją z politykiem w przytuleniu, które rozgrzało media.

Paparazzi widocznie zobaczyli moje Instastory, przyjechali, zobaczyli zdjęcia, jak ja tam już zmęczona, gotowa do jechania do domu, z głową na jego ramieniu i nagle: 'Oh my God! Oh my God! Aśka jest z Tarczyńskim!'. Nie. Nie jestem, nie byłam. I nie ma takich planów dosadnie stwierdziła Joanna.

Joanna Krupa o kulisach relacji z Dominikiem Tarczyńskim

Joanna Krupa zdecydowała się też otwarcie opowiedzieć, że osobiście z Tarczyńskim miała widzieć się zaledwie trzy razy w życiu, a jej główną motywacją do spotkań była chęć wspólnego niesienia pomocy zwierzętom.

Dominik jest osobą, którą widziałam trzy razy w życiu. Szanuję każdego człowieka. Moją motywacją, żeby się z nim spotkać, być z nim jako znajoma, była właśnie ochrona zwierząt, walczenie o zwierzęta. (...) Bo ja nie mówię na temat polityki do mediach, do Was tak naprawdę. I czy ktoś jest po tej, czy po tej stronie? Dla mnie to jest najważniejsze, kto pomaga zwierzątkom, okej? Jak ja bym była z politykiem, tobym go wzięła za wiecie co u by pierwsza sprawa była: walka o zwierzęta, o prawa, żeby wszystko było super dla zwierząt tłumaczyła modelka

Gwiazda zakończyła filmik dosadną, niepozostawiającą złudzeń deklaracją o swoim obecnym statusie.

Potwierdzam, jestem 'single', nie ma nikogo w moim życiu. Dominik Tarczyński nie jest moim facetem zadeklarowała Krupa.

