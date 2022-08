Choć Joanna Krupa należy do ścisłego grona jednych z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek na świecie, to nie wszyscy wiedzą, jak dużą rolę w jej życiu odgrywa religia. Dając świadectwo swojej wiary, Joanna Krupa zdecydowała się na drugi chrzest, który odbył się w Jerozolimie. To samo zrobiła również jej mama. Jak się okazuje, prowadząca "Top Model" marzy o tym, by jej córka kontynuowała tę rodzinną tradycję.

Joanna Krupa o chrzcie i wychowywaniu córki w wierze: "Na pewno jej ojciec też by się na to zgodził"

Ostatnio Joanna Krupa zrobiła furorę na ściance, zabierając córkę na konferencję związaną z najnowszą edycją "Top Model". Modelka wzbudziła ogromne zainteresowanie, pozując z małą Ashą. Niedawno udzieliła też wywiadu portalowi Viva!, w którym opowiedziała o wychowywaniu dziecka. Joanna Krupa przyznała, że chciałaby ochrzcić córkę w rzece Jordan w Jerozolimie.

To jest superpomysł. To by było fajne i piękne, że trzy pokolenia miałaby taki chrzest. Dla mnie to było ogromne przeżycie, potem dla mojej mamy, jakby jeszcze moja córka miała tak samo, to byłby to niesamowity moment. Może akurat tak wyjdzie, że pojedziemy do Izraela, to wezmę Asię i na 1000% byśmy to zrobili. Na pewno jej ojciec też by się na to zgodził - powiedziała na łamach portalu Viva!.

Rozmawiając z Rafałem Kowalskim, Joanna Krupa podkreśliła, że wychowując córkę, stara się jej przekazać wartości, które przyjęła od własnej matki, gdy była dzieckiem. Modelka zaznaczyła jednak, że chociaż chciałaby, żeby Asha była osobą wierzącą, to gdy dorośnie, będzie sama o sobie decydowała.

Oczywiście, że chcę przekazywać Asi wartości dotyczące wiary. Zawsze jak chodzimy do Kościółka to pokazuje jej, że tu jest Bozia. Na pewno będę ją dalej tego uczyć. Jej tata też chce, żeby wyrosła w wierze. A co potem Asha zrobi jako osoba dorosła, to już jej decyzja. Na razie uczę córkę tego, w co ja wierzę; tego, w czym mama mnie wychowała - wytłumaczyła.

Wiedzieliście, że Joanna Krupa i jej mama były ochrzczone w Jerozolimie?

