Joanna Krupa i Douglas Nunes rozwodzą się. Tak wygląda ich imponująca posiadłość

Joanna Krupa i Douglas Nunes już od jakiegoś czasu angażują się w pomoc dla innych, a od wybuchu wojny w Ukrainie mąż modelki wspiera organizacje humanitarne zaangażowane w pomoc dla najmłodszych. Co więcej, biznesmen nawet zostawił swoje codzienne zajęcia i przyleciał do Polski, aby pomagać mieszkańcom Ukrainy. To wtedy fani Joanny Krupy mogli zobaczyć poruszające nagranie z pożegnania Douglasa Nunesa z żoną i córeczką. Teraz Joanna Krupa zaskoczyła wszystkim szczerym wyznaniem. Joanna Krupa planuje adopcję dziecka z Ukrainy. To marzenie jej męża? Joanna Krupa razem z siostrą Martą zdecydowały się również odwiedzić Polskę i tym razem to modelka osobiście zaangażowała się w pomoc dla dzieci z Ukrainy. Gwiazda "Top Model" przy okazji udzieliła kilku wywiadów i w rozmowie z serwisem "Pudelek.pl" przyznała, że coraz częściej razem z mężem podejmują temat adopcji. Jak wiadomo Joanna Krupa jest już mamą małej Ashy i być może córeczka modelki już wkrótce będzie miała rodzeństwo: - Z mężem myślimy coraz bardziej, że może w przyszłości zdecydujemy się na adopcję. To jest bardzo mocny temat i wymaga dłuższej rozmowy. Myślimy, żeby adoptować dziecko z Ukrainy albo z Polski. Douglas zawsze chciał adoptować dziecko, jestem na to otwarta. Zobaczymy, co Bóg ma w planach. Coraz częściej rozmawiamy na ten temat. Zobacz także: Wzruszające pożegnanie córeczki Joanny Krupy z tatą! "Jestem bardzo dumna" To nie wszystko! Joanna Krupa zdradziła też, że jej mąż Douglas Nunes rozpoczął już zbieranie informacji na temat formalności związanych z adopcją. Modelka nie ma też wątpliwości, że Asha odnajdzie się w nowej sytuacji i ciepło przyjmie rodzeństwo. Douglas pracuje teraz z fundacją domu dziecka i zacznie powolutku...