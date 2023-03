Joanna Krupa i Douglas Nunes rozwodzą się. Wyciekły szczegóły pozwu męża modelki 

Joanna Krupa i Douglas Nunes są małżeństwem od 4 lat. Piękna modelka i amerykański biznesmen sprawiali wrażenie idealnie dobranej pary. Niestety, jak w każdym małżeństwie, para musi zmierzyć się pewnymi trudnościami. Oboje pragną przezwyciężyć kryzys, dlatego zdecydowali się poprosić o pomoc terapeutę dla par. Joanna Krupa i Douglas Nunes uczęszczają na terapię dla par Nad związkiem Joanny Krupy zawisły czarne chmury. Gospodyni "Top Model" nie ukrywa, że w ostatnim czasie dochodzi pomiędzy nią a jej mężem do nieporozumień. W rozmowie z Party.pl, Joanna Krupa wyznała, że nie może dogadać się z partnerem . Powodem spięć pomiędzy rodzicami małej Ashy są najczęściej różnice zdań dotyczące ich wspólnych planów. Piękna blondynka nie zamierza jednak się poddawać. W rozmowie z "Pudelkiem" gwiazda wyznała, że razem z mężem pracują nad swoją relacją podczas terapii dla par. - Nieraz mamy trzecią osobę, z którą lubimy rozmawiać. Czasem ja myślę, że mam rację, czasem on myśli, że ma rację. Jak trzecia osoba w to wchodzi, to otwiera też możliwości, żeby pomyśleć inaczej, albo pozwala zrozumieć tę inną osobę. Mogę pomyśleć, jak bym reagowała, gdybym była na jego miejscu - wyznała modelka. Zobacz także: Joanna Krupa o przyszłości z mężem: "On niech najpierw sobie ułoży w głowie" Joanna Krupa poinformowała, że razem z mężem uczęszczają na terapię raz w tygodniu. Do tego pomysłu zainspirowali ją znajomi. W Stanach Zjednoczonych terapie dla par są bardzo popularnym rozwiązaniem na zażegnanie kryzysu w związku. - Raz w tygodniu próbujemy. Większość znajomych i osób w związkach nam mówiła, że to jest super. To po to, żeby mieć komunikację lepszą między sobą. Zobaczymy, jak pójdzie, ale...