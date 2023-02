Marika Jóźwiak z ekipy Szelągowskiej trzy lata remontowała łazienkę. "Trochę wstyd". Pokazała efekty

Marika Jóźwiak od lat współpracuje z Dorotą Szelągowską przy takich programach jak "Domowe rewolucje" czy "Totalne remonty Szelągowskiej". Architektka w swoich aranżacjach stawia na niekonwencjonalne rozwiązania, zaskakując nietuzinkowymi dodatkami, wyszukaną kolorystyką oraz zmyślnymi patentami na przechowywanie. I choć jej projekty zachwycają tysiące widzów, okazuje się, że gwiazda TVN swój apartament potraktowała nieco... po macoszemu. Przez trzy lata odwlekała w czasie wykończenie łazienki.

Teraz pochwaliła się efektami remontu.

W swoich programach Dorota Szelągowska wielokrotnie udowadniała, że dzięki odpowiednim trikom aranżacyjnym, bez względu na metraż, można stworzyć naprawdę przestronne, funkcjonalne wnętrze. Potwierdza to również mieszkanie współpracującej z nią Mariki Jóźwik. Gwiazda kultowych aranżacyjnych programów TVN jest bowiem posiadaczką zaledwie 43-metrowego apartamentu, który zupełnie nie wygląda na swoją wielkość.

Mieszkanie Mariki Jóźwiak z ekipy Doroty Szelągowskiej zachwyca przestronnymi, jasnymi wnętrzami, w których króluje biel i eklektyzm w stylu scandi-boho. Architektka w swoim gniazdku stawia na funkcjonalne i ponadczasowe rozwiązania, chwaląc się w sieci kadrami swojego domu. I choć salon, kuchnia czy sypialnia prezentują się naprawdę imponująco, do tej pory Marika Jóźwiak ukrywała, jak zaaranżowała swoją łazienkę. Teraz wszystko wyszło na jaw. Celebrytka przez trzy lata miała niewykończoną łazienkę.

Instagram @marikaolimpia

Jak wyznała na Instagramie, łazienkę urządziła w minimalistycznym stylu, jednak dopiero po trzech latach zdecydowała się dokończyć jej remont.

- No to muszę się wam do czegoś przyznać, a może nawet zdradzić wam swój mroczny sekret. Miałam nieskończoną łazienkę od trzech lat. Wiecie, jak jest, gdy człowiek zacznie coś odkładać na później, to z czasem przyzwyczaja się do takiego stanu i przestaje go zauważać - przyznała Marika Jóźwiak na Instagramie.